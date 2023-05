Il Monza batte il Sassuolo nel recupero

Si è aperta la Serie A con la vittoria del Monza a Sassuolo per 2-1. Parte bene la squadra di Palladino ma il Sassuolo risponde e crea diverse palle gol. Nel recupero del primo tempo Berardi segna un rigore (mani di Izzo). Nella ripresa arriva il pari di Ciurria, Ruan viene espulso per doppio giallo. Il Monza ci crede e trova la vittoria con Pessina al 93' Monza vola all'ottavo posto in classifica.