Il Monza ha scelto il bomber per la Serie A: ecco chi è

Il club brianzolo è pronto a creare una rosa molto competitiva per la prossima annata in A.

Redazione ITASportPress

Non è un segreto che il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi abbia grandi ambizioni per la prossima stagione in Serie A. Dopo la promozione nel massimo campionato, i due dirigenti cercano degli innesti di livello che possano portare il club brianzolo a stupire.

Primo obiettivo, un bomber che possa garantire una quindicina di reti. In tale ottica, come spiegato da Sky, dopo l'ottima stagione con l'Empoli, è Andrea Pinamonti il prescelto. Il giovane bomber sembra ormai pronto al definitivo salto di qualità in Serie A e il Monza, così come la Salernitana per la verità, sembrano assolutamente interessate a lui.

Entrambi i club hanno presentato un'offerta all'Inter, detentrice del cartellino di Pinamonti. Per averlo a titolo definitivo, però, servono 20 milioni. Il giocatore sta pensando a cosa potrebbe essere meglio per lui e non ha fretta di decidere. Vorrebbe fare la scelta migliore per il prosieguo della carriera e chissà che il destino non possa vederlo spostarsi di pochi chilometri, da Milano a Monza...