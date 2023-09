Il Monza nel posticipo del sabato della quinta giornata di Serie A ha strappato alla Lazio un punto nel match giocato all'Olimpico. Parte meglio il Monza nella prima frazione ma è la Lazio a passare in vantaggio. Ciurria stende Zaccagni: rigore che Immobile trasforma. La squadra di Palladino non ci sta e va a caccia del pareggio che arriva sul finire di prima frazione grazie a un tap-in di Gagliardini. A inizio ripresa, la Lazio spinge molto e colpisce il palo con Immobile. Colpani ci prova per il Monza ma finisce in parità.