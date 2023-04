Il Monza vicino al colpo poi l’Udinese pareggia nel recupero

Pareggio con quattro gol alla Dacia Arena con l’Udinese che si salva grazie a un rigore di Beto al 92’ contro il Monza. Vantaggio dei bianconeri dopo 18’ con Lovric, lanciato in contropiede da un filtrante di Walace; a inizio ripresa il Monza la ribalta in pochi minuti, pareggiando con Colpani e trovando l’1-2 subito dopo con Rovella, al primo gol in A. Nel recupero un ingenuo fallo di Petagna su Nestorovski manda sul dischetto Beto per il 2-2 finale.