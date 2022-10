Il Napoli batte la Roma con lampo di Osimhen

Grande affermazione del Napoli sempre più capolista. La squadra partenopea ha inanellato stasera, battendo la Roma, l'undicesima vittoria di fila tra campionato e Champions. E' finita 1-0 all'Olimpico e il Napoli resta in vetta a +3 sul Milan. Poche chance nel primo tempo, annullato dal Var il rigore assegnato al Napoli: regolare l'uscita di Rui Patricio su Ndombele. Attento il portiere giallorosso su Lozano, male Juan Jesus che spreca il vantaggio. Lo sfiora anche Osimhen, che all'80' s'inventa lo splendido gol decisivo. Vittoria importante per lo scudetto per l'undici di mister Spalletti.