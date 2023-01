Il Napoli fa un passo avanti verso lo scudetto: Roma ko 2-1 e + 13 sull’Inter

Il Napoli ha battuto la Roma 2-1 nel big match della prima di ritorno di Serie A. La squadra di Spalletti vince al Maradona grazie a un gol nel finale e allunga in classifica, +13 sull’Inter seconda. In avvio Kvaratskhelia pericoloso, poi Kim rischia l’autogol. Sono le premesse al super gol di Osimhen, che addomestica con petto e coscia un cross di Kvara e poi scarica di potenza in porta. Nella ripresa Kvaratskhelia e Lozano si divorano il raddoppio, El Shaarawy trova il pari ma a 4’ dalla fine decide Simeone, entrato al posto di Osimhen. Al 96' è iniziata la festa sugli spalti con i tifosi che adesso sognano lo scudetto.