Il Napoli non si ferma: la tripletta di Osimhen e Kvaratskhelia stendono il Sassuolo

Alle 15 sono scese in campo Napoli e Sassuolo per la 12^ giornata di campionato. Un match senza storia con gli azzurri in controllo per tutta la partita. La squadra di Spalletti si è imposta con un perentorio 4-0 contro i neroverdi, grazie alla tripletta di un super Osimhen e al gol di Kvaratskhelia. Dopo poco più di tre minuti il Napoli è già in vantaggio con la rete dell'attaccante nigeriano. Osimhen raddoppia al 20′, ancora su assist del georgiano. Al 33′, sempre Kvaratskhelia sigla il tris dopo due assist. Palla di Lobotka, sale male la difesa del Sassuolo, il georgiano infila la difesa emiliana e insacca per il 3-0.