Il Napoli stende 3-1 il Torino e vola momentaneamente in vetta

Una vittoria comoda, quella del Napoli, anche se il Torino nella ripresa ha provato a tornare in partita e Meret è stato ancora una volta protagonista. Una vittoria che consente al Napoli di isolarsi a quota 20 in vetta alla classifica, aspettando i risultati delle concorrenti. Partita subito in discesa: Anguissa ha sbloccato al 7’ con colpo di testa su cross di Mario Rui e ha raddoppiato quattro minuti dopo con un’azione personale.