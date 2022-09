Il Napoli stende il Milan e torna al comando della classifica

Festa Napoli a San Siro questa sera nel match che ha chiuso la 7a giornata di Serie A. Gara di grande intensità e vinta dai campani sul Milan per 2-1. Primo ko in campionato per Pioli. La partita si sblocca a inizio ripresa: Dest (dentro all'intervallo per Calabria ammonito) stende Kvaratskhelia e Politano non sbaglia su rigore, assegnato dal Var. Al 69' il pari di Giroud su assist di Theo Hernandez. Ma al 78' la decide Simeone con un gran colpo di testa. Clamorosa traversa di Kalulu all'86' (colpita anche da Giroud nel primo tempo).