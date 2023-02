Il Napoli vince facile a La Spezia e vede da più vicino lo scudetto

Il Napoli passa a La Spezia battendo la squadra ligure con il punteggio di 3-0. Al Picco la sblocca Kvara su rigore nel primo tempo e poi la doppietta di Osimhen per il 3-0 esterno degli azzurri. Non c'è spazio per nessuno: la squadra di Spalletti fa un altro grande passo verso lo scudetto. L'Inter è a - 16 attualmente dai campani. Lo Spezia che oggi non è riuscito a fare male alla capolista rischia di essere risucchiata in zona retrocessione.