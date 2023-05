Il Napoli vince lo scudetto se… tutte le combinazioni

Tutte le possibili combinazioni che vedono la squadra di Spalletti campione d'Italia

Festa scudetto ieri rimandata per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti sbatte contro una Salernitana ben organizzata che con tenacia e orgoglio pareggia il derby campano. Dunque, come e quando i partenopei potranno definitivamente considerarsi campioni d'Italia? Con il pareggio, in gioco non vi è più solo la Lazio ma anche la Juventus, dalla quale si attende ancora il risultato della sfida odierna contro il Bologna. Festa rimandata a data da destinarsi, che potrebbe dipendere sia dalle prestazioni di Osimhen e compagni, ma anche da quelle delle avversarie.

Partendo proprio dalla prima possibilità, il Napoli si laureerebbe campione d'Italia per la terza volta nella sua storia in caso di vittoria contro l'Udinese. Tutto riguarda il numero di punti collezionati dai partenopei, 79, raggiungibile solo dalla Juventus a 80 mentre la Lazio si fermerebbe alla medesima cifra degli azzurri. Certo, i bianconeri dovrebbero vincerle tutte da qui al termine della stagione e, d'altro canto, la banda di Spalletti non trovare più nemmeno una vittoria.

Il secondo caso, e anche quello più plausibile, riguarda anche i risultati delle avversarie. La Juventus è quella più a rischio. Infatti, ai bianconeri basterebbe una sconfitta nella giornata odierna, per mano del Bologna, per esser fuori dalla corsa al titolo. Medesima situazione anche per la Lazio, per la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. Ma anche in caso di vittoria dei biancocelesti, al Napoli basterebbe un pareggio a Udine per festeggiare.

Il Napoli è campione d'Italia se... —

Vince a Udine

Pareggia contro l'Udinese e la Juve ne perde almeno una

Vince senza giocare se sia Juve che Lazio perdono i prossimi rispettivi appuntamenti