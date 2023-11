Il rammarico di Gilardino: “Troppi errori, ripartiamo dalla reazione finale”

È un Alberto Gilardino rammaricato quello che si presenta ai microfoni di Dazn per l'intervista dopo la sconfitta del suo Genoa in casa del Cagliari. L'allenatore dei rossoblù ha analizzato la prestazione dei suoi, su tutti Gudmundsson e Malinovskyj, e fatto il punto sugli infortuni di Retegui e Messias.

SULLA PARTITA - "C’è rammarico e dispiacere per il risultato, è normale che dopo un primo tempo equilibrato il secondo sia stato più aperto. Abbiamo commesso errori sui due gol, l’abbiamo ripresa ed in quel momento bisognava mantenere l’attenzione alta per provare a portarla a casa. Sul secondo gol siamo stati disattenti, ma nel finale abbiamo avuto due occasioni in cui bisognava fare gol."