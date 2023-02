Il Sassuolo da Udine porta via un punto importante

Una bella partita alla Dacia Arena nel primo match della domenica in Serie A. Tra Udinese e Sassuolo è 2-2 con un punto a testa. Le reti di Udogie e Bijol da una parte, Matheus Enrique e l’autogol di Perez dall’altra fissano il match sul 2-2. Quarto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Dionisi, reduci dal pareggio di Monza seguito dalle vittorie contro Milan e Atalanta: sono 24 i punti in classifica per gli emiliani. Sale invece a 30 la squadra di Sottil che torna a far punti dopo il ko esterno contro il Torino.