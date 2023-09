Il Sindaco di Rozzano: “Inter, per lo stadio interesse serio e concreto”

Il Sindaco di Rozzano dice "si" al progetto. I lavori non prenderanno il via prima di fine 2024 o inizio 2025, il nuovo stadio avrà circa 70.000 posti

L'Inter procede spedita con la sua idea di costruzione del nuovo stadio. Ne avevamo parlato poche settimane fa e il Sindaco di Rozzano si era mostrato favorevole, anche se lievemente dubbioso. Questo mercoledì' 13 settembre, invece, le cose sono cambiate per il meglio. Perché vi è stato un vero e proprio incontro tra le delegazioni del club nerazzurro ed il primo cittadino Gianni Ferretti, con tanto di presentazione del progetto di costruzione dell'impianto. Un prospetto che pare abbia colpito il Sindaco, che a Sportmediaset ha poi dichiarato: "Un'enorme opportunità che si sta presentando per la città di Rozzano. Che dire, solo che l'Interesse dell'Inter è serio e concreto". Nonostante la volontà delle parti, in ogni caso i lavori non partirebbero prima di fine 2024 o inizio 2025 a causa dell'intero iter burocratico che l'Inter dovrà affrontare.