Il timore di Bernardeschi: “Situazione Juventus? Spero non ci tolgano gli scudetti”

Il commento dell'ex bianconero sul caos che ha colpito la società juventina.

Redazione ITASportPress

L’ex giocatore della Juventus Federico Bernardeschi ha rilasciato un’intervista a Il Mattino parlando anche del caso plusvalenze che ha coinvolto la Vecchia Signora. L'esterno ora in MLS al Toronto non dimentica i successi ottenuti in maglia bianconera e si augura che tutto il caso derivante dalle ultime vicende non porti anche conseguenze a proposito dei trofei vinti.

"Per gli stipendi, non lo so quello che succederà. Spero che gli scudetti conquistati non ci vengano tolti. Sarebbe una ingiustizia, enorme", ha dichiarato Bernardeschi. "Che c'entra l'aspetto calcistico? I conti della società vanno al di fuori delle prestazioni sportive".

Non manca un passaggio anche sulla capolista Napoli: "Napoli? Non nasce dal nulla. Ha una programmazione alle spalle che viene da lontano: De Laurentiis sono cinque-sei anni che allestisce una squadra che può lottare per il primo posto. Ha una visione vincente ed è normale che, tenta e ritenta, prima o poi vinci. E lo fai con merito".

Ancora su De Laurentiis ma anche sulla scelta della MLS: "Potevo restare anche in Italia, con De Laurentiis ho parlato e l'ipotesi Napoli mi avrebbe fatto piacere. In quel 4-3-3 di Spalletti mi sarei trovato a meraviglia: ma ho scelto Toronto perché sono sicuro del livello di questo torneo. La serie A vista dal Canada dà l'impressione di essere in una fase di transizione: il nostro calcio non produce tanti talenti anche perché nei nostri settori giovanili si investe meno che altrove".