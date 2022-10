Il Torino raggiunge l’Empoli solo nel finale

Pareggio in extremis di Lukic dopo che una rovesciata di Destro, appena entrato, aveva portato in vantaggio l'Empoli a inizio secondo tempo. Nel primo due gol annullati per fuorigioco al Torino, che segna prima con Miranchuk (rete cancellata dal VAR) e poi con Sanabria (in posizione irregolare). Si va al riposo sullo 0-0, ma meglio il Toro, che ha colpito un palo con Vlasic e avuto diverse occasioni neutralizzate da Vicario. Pareggio alla fine giusto.