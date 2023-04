Il Torino sbanca l’Olimpico e la Lazio cade dopo due mesi

Si ferma la Lazio di Sarri battuta in casa dal Torino. Non perdeva da due mesi la squadra capitolina che oggi si è fatta sorprendere dai granata che hanno colpito con un gol di Ilic nel finale di primo tempo. Un ko che frena la corsa Champions della Lazio. Dopo un avvio equilibrato con una occasione per parte, il centrocampista granata sblocca con un sinistro dalla distanza sul quale Provedel non è impeccabile. Nella ripresa non basta l’ingresso di Immobile, in campo dopo l’incidente d’auto di domenica scorsa: la squadra di Juric tiene. I biancocelesti restano secondi, ma possono essere scavalcati dalla Juve.