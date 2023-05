Il Torino sbanca Verona con un gol di Vlasic

Per il Verona è un'occasione persa per la salvezza

Colpo esterno del Torino al Bentegodi contro il Verona. Granata che hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Vlasic con un forte tiro nel primo tempo. Quarta vittoria lontano da Torino nelle ultime cinque gare per la squadra di Juric mentre il passo falso in casa non consente al Verona di staccarsi dallo Spezia che ieri l'ha raggiunto in classifica. Una partita che i granata hanno dominato e potevano anche vincere con un punteggio più largo. Per il Verona è un'occasione persa per la salvezza visto che mancano solo tre partite al termine del campionato.