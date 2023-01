Il Verona si illude ma l’Udinese pareggia: è 1-1 alla Dacia Arena

Il posticipo di Serie A tra l'Udinese e il Verona si è concluso con il risultato di parità. Un punto che non accontenta le due squadre che cercavano di conquistare l'intera posta in palio per diversi motivi. Sicuramente però la vittoria serviva più al Verona che è andato vicino al colpo. Partita bella e combattuta tra squadre con obiettivi diversi. Parte bene il Verona che sblocca il risultato grazie a un tiro di Lazovic deviato da Becao nella propria porta. L'Udinese fatica ma poi accelera e al 21' trova il pari grazie a Samardzic. Per i friulani ci provano ancora Udogie e Bijol mentre nella ripresa il Verona ha due buone chance con Ngonge e Lasagna. Udinese 7^ a 29, Hellas a -5 dalla salvezza.