Immobile può rientrare già contro l’Inter

Ciro Immobile è stato dimesso ieri dall'ospedale Gemelli e potrebbe presto tornare in campo. L'attaccante della Lazio è stato protagonista di una disavventura stradale, coinvolto in un incidente insieme alla famiglia la scorsa domenica 16 aprile. Per fortuna il calciatore - come del resto anche i suoi familiari - è uscito illeso e pronto quindi a rientrare a disposizione di Maurizio Sarri. L'obiettivo è quello di partire da titolare contro l'Inter nella prossima giornata di campionato.