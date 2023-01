Impresa dell’Empoli che batte l’Inter a S. Siro con un gol di Baldanzi

L'Inter che aveva stritolato il Milan in Qatar, cade in casa contro l'Empoli che con un gol di Baldanzi nella ripresa ha vinto a San Siro 1-0. Partita complicata per i nerazzurri che non hanno fatto valere la propria qualità e dopo il rosso a Skriniar nel primo tempo le cose si sono complicate per l'undici di Inzaghi. Per l'Inter una sconfitta che fa male in chiave scudetto ma anche per il ruolo di vice Napoli. L'Empoli con una partita accorta e con buone ripartenze ha punito i nerazzurri oggi molto isterici in campo con diverse occasioni fallite anche se Vicario non ha dovuto compiere grandi interventi.