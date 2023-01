Impresa Monza: Ciurria e Dany Mota affondano la Juventus

Un bel Monza passa a Torino superando all'Allianz Stadium la Juventus. Brianzoli che hanno vinto 2-0 con i gol di Ciurria e Dany Mota nel primo tempo. Un ko pesante per i bianconeri che già penalizzati di 15 punti adesso si allontanano maggiormente dalla zona coppe europee. Il Monza supera in classifica proprio i bianconeri. Match: Caprari sblocca il risultato in avvio, ma il Var annulla per fuorigioco. Al 18' il gol lo firma Ciurria, a fine primo tempo raddoppia Dany Mota dopo un'azione strepitosa di Carlos Augusto. Nella ripresa Di Gregorio salva su Locatelli e Di Maria, Bremer non trova la rete. Vlahovic torna in campo per l'ultima mezz'ora. Si fa male Milik e la Juve resta in dieci nei minuti finali. Il Monza conserva il 2-0 e batte così la Juventus sia all'andata che al ritorno. Fischi per la squadra di Allegri al 90'.