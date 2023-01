Insigne: “Ho esultato tantissimo al 5-1 del Napoli sulla Juventus. Su Spalletti…”

Si parte dalla vittoria per 5-1 sulla Juventus: "Un risultato incredibile, ho esultato tantissimo. Per noi napoletani ha sempre un sapore speciale batterli, figuriamoci così. L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata soltanto un incidente di percorso, non bisogna fare drammi. Spalletti poi sa perfettamente quali corde toccare con i calciatori", ha ammesso Insigne .

Spazio anche alla Nazionale: "Mancini? Abbiamo un ottimo rapporto, sa che da parte mia c’è la totale disponibilità e che per me la Nazionale è un onore. Poi non credo che la distanza sia determinante, per i migliori calciatori sudamericani funziona così da sempre. Mi dispiacerebbe non essere convocato, ma accetterei la scelta e andrei per la mia strada".