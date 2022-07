Inter, 20 milioni di risparmio ma solo ad una condizione…

Le mosse in uscita del club nerazzurro.

Non solo la possibile uscita di Skriniar. L'Inter lavora alle cessioni con l'intento di ottenere un bel risparmio, specie sotto il profilo degli stipendi. Fino ad ora nelle casse nerazzurre sono entrati 7,5 milioni di euro, frutto delle cessioni di Gravillon e Di Gregorio a Reims e Monza.

Nei piani del club di Zhang, però, ci sono anche altre uscite. In modo particolare quelle di Dalbert , recentemente infortunatosi e che rovina in parte i piani del club, ma anche quelle di Lazaro e Pinamonti che potrebbero portare a circa 20 milioni di euro.

Ci sono poi anche i vari Agoumé, Mulattieri e Salcedo: per questi tre giocatori però l'Inter valuta un nuovo prestito. Ulteriore uscita, sarà quella i Sanchez che, però, non andrà via prima di aver ricevuto una succulenta buonuscita.