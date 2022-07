Inter, accordo vicino con Nike: ecco quanto incasserà il club

È vicina l'intesa per il rinnovo di contratto di sponsorizzazione tra Inter e Nike . L'accordo tra i nerazzurri e l'azienda americana, sponsor tecnico del club ormai dal 1998, è in scadenza nel 2024 ma sembra che sia ad un passo dal prolungamento.

Una somma molto importante arrivata dopo grosse trattative durate per mesi dopo che il precedente accordo era stato stipulato all'epoca di Thohir. Il nuovo contratto metterà l'Inter in una posizione simile a quella dei cugini del Milan con Puma che vantano un contratto da 30 milioni di euro a stagione. Un ulteriore step per il club milanese per tornare al vertice in Italia e in Europa.