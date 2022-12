Inter, Acerbi: “Scudetto? Se vinciamo contro il Napoli…”

Sulla possibilità di lottare ancora per la vittoria del campionato, Acerbi ha detto: "Se possiamo vincere lo scudetto? Certo, se vinciamo contro il Napoli. E’ una partita da dentro o fuori. Ci giochiamo tutto a gennaio, perché, a differenza della prima parte di campionato, non ci sarà più tempo per recuperare e non potremo più sbagliare. Il Napoli, finora, ha fatto cose impensabili. Dopo la sosta, però, le cose possono cambiare. E lo dico per esperienza personale, basti pensare alla Lazio pre e post Covid. Fino allo stop eravamo ingiocabili. Poi sappiamo come è andata a finire...".

Un passaggio anche sull'addio alla Lazio: "Dopo il gol con il Genoa ho messo l’indice davanti alla bocca, facendo il gesto di stare zitti. Non era il caso, così ho chiesto scusa. Ma non è bastato: in quel momento si è rotto qualcosa", ha spiegato il difensore. "Ho un carattere focoso e tengo a quello che faccio. Sarebbe più semplice essere un paraculo, ma io non sono così. Nell’ultimo anno ho dovuto magiare tanta m…a. Ho fatto un errore, ma che vale 5 rispetto al 95 che ho dovuto ingoiare. Sono comunque andato avanti per la mia strada. [...] Mi aspettavo che la società mi difendesse, assolutamente. Puoi sbagliare, ma il club deve proteggerti in pubblico. Anche se poi ti massacra in privato".