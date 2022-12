Inter, agente Lautaro: “E’ molto legato al club. Hakimi? Il futuro può cambiare”

"Lautaro è molto legato all’Inter, per me è molto importante dire al popolo nerazzurro che un po’ del Mondiale argentino è anche suo che ha dato tanta fiducia, tanto amore al calciatore. Lautaro è un calciatore incredibile con una mentalità formidabile, con Lukaku ha fatto un calcio meraviglioso e con Dzeko, che è un grandissimo, anche. L’importante per Lautaro è che l’Inter vinca, non possiamo parlare di tante cose che succedono all’interno. Sono molto felice per Hakimi, ha fatto un Mondiale incredibile. Hakimi-Inter? Non lo so... Ausilio ha fatto tante operazioni intelligenti quando siamo approdati in nerazzurro. Per il futuro non saprei, Hakimi ha tre anni e mezzo di contratto con il PSG che ha l’obiettivo di vincere la Champions League e il campionato, credo che adesso Hakimi giocherà sicuro. Per il futuro il calcio è molto dinamico, ma adesso è felice in Francia".