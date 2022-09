Inter, Altobelli: “Con Conte in panchina scudetto 2022 assicurato”

Il parere dell'ex attaccante nerazzurro

Redazione ITASportPress

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore di Inter e Juventus, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli. Di seguito, le sue dichiarazioni: "

L'impatto di Milik alla Juve è stato estremamente positivo Lo conoscevamo già, è un buon attaccante ed inserito in una squadra che gioca bene al calcio ero certo avrebbe potuto rendere al meglio. Con lui la Juve si è completata e si è messa al pari con gli altri attacchi della Serie A, tra cui sottolineo quello del Napoli che mi ha già impressionato"

Un commento alle parole di Allegri: "Ha nove punti in classifica, quattro punti di distanza dall'Atalanta prima. Sono un paio di anni che non partecipa più alla corsa per lo Scudetto. Ogni tanto fa bene a smorzare gli entusiasmi. Lui, nonostante sia dotato di una fine ironia, sa bene che ora non è il momento di scherzare, perché dopo i nove anni di dominio assoluto stanno facendo fatica. Ora hanno anche nomi altisonanti fermi ai box, tra cui Chiesa, Pogba e Di Maria: quando li recupereranno, sarà un'altra squadra".

Un commento alle gare in Champions di Milan e Juve: "I bianconeri hanno affrontato una delle squadre più forti in Europa, ma nel secondo tempo sono riusciti ad accorciare le distanze e, francamente, nonostante il risultato del campo vada sempre accettato, avrebbero meritato il pareggio, che non sarebbe stato uno scandalo. La squadra mi è sembrata molto competitiva. Il Milan, invece, è una signora squadra: giovane ma importante. Leao, ad esempio, è un grosso vantaggio averlo, perché ti salta quasi sempre l'uomo. Ieri il Diavolo è andato in svantaggio ma ha meritatamente raggiunto il pareggio".

Cosa dobbiamo aspettarci dall'Inter? "Per quanto riguarda il campionato, le prime due sono state facili, ma contro Lazio e Milan sono arrivate due sconfitte, guarda caso nelle prime due gare più ostiche. Inzaghi deve riportare entusiasmo e forma fisica ai suoi, perché in questo momento mancano entrambi. In difesa ha i migliori calciatori: Skriniar, Bastoni e De Vrij compongono una linea fra le migliori. A centrocampo stessa cosa, avanti sono messi ancora meglio. Questa è una rosa importante, che deve solo ritrovarsi.

A Inzaghi manca la mentalità vincente di Conte? Diciamo che se ci fosse stato Conte, nella passata stagione, avrebbero vinto lo Scudetto".