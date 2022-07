Inter, Asllani: “Dobbiamo vincere lo scudetto”

Grande entusiasmo per il neo arrivato.

Dopo la sfida amichevole giocata nella giornata di ieri a Ferrara contro il Monaco, il centrocampista dell'Inter, Kristjan Asllani, autore per altro di una delle due reti - 2-2 il punteggio finale -, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sua nuova esperienza in nerazzurro ma anche in vista della prossima stagione.