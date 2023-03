Inter, Barella ko e Mulattieri brilla con l’U21. Ma fa discutere sgarbo Skriniar

Dopo la sconfitta contro la Juventus a San Siro, l'Inter spera che il mese di aprile porti novità positive tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Nerazzurri in crisi di nervi, reduce da 3 sconfitte nelle ultime quattro partite di Serie A, non può permettersi più passi falsi. Intanto ieri giornata vissuta fra l'ansia per la salute di Barella, infortunatosi durante Italia-Inghilterra, la soddisfazione di vedere tanti ragazzi cresciuti alla Pinetina (ma non tutti rimasti!) brillare nell'Under 21, con Mulattieri in vetrina grazie alla doppietta alla Serbia. Da registrare poi il l'idea di mercato che porta a Orsolini, il veleno di Alexis Sanchez sulla sua ex società e lo sgarbo di Skriniar, che è andato a farsi visitare la schiena al centro medico del Psg, senza aspettare che il trasferimento da Milano a Parigi sia cosa fatta.