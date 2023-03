Inter, Bastoni infortunato salta la Juventus: le condizioni

Neanche il tempo di festeggiare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League che in casa Inter ci si deve leccare le ferite. In particolare, spicca l'infortunio di Alessandro Bastoni che si era fatto male nel corso della gara di martedì sera contro il Porto.

Queste le parole del comunicato della squadra nerazzurra sul difensore che, dunque, sarà out per il big match del weekend contro la Juventus. A Inzaghi il compito di trovare la giusta soluzione per sopperire alla sua mancanza.

Possibile a questo punto una difesa con Skriniar centrale a destra, De Vrij in mezzo e Acerbi spostato a sinistra proprio al posto di Bastoni. In alternativa, Dimarco arretrato ma, anche in questo caso, l'esterno dovrebbe giocare più in alto visto lo stop pure di Gosens.