Inter, Bastoni: “Scudetto? Attenzione alla Juventus. Su Lukaku e Skriniar…”

Intervista a La Gazzetta dello Sport da parte del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni. Diversi temi affrontati come quello dello scudetto e della competizione tra le formazioni per vincerlo nella stagione 2022-23. "Siamo cresciuti, ma occhio alla Juventus. I bianconeri sono una corazzata, ma noi non siamo da meno. Sappiamo le nostre qualità e la nostra forza, abbiamo vinto lo scudetto due anni fa e abbiamo tutto per ripeterci".