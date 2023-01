Inter, Bastoni: “Scudetto? Ci crediamo. E la Supercoppa contro il Milan…”

Il commento del difensore verso i prossimi impegni della squadra nerazzurra.

Redazione ITASportPress

Vince l'Inter nel posticipo del sabato di campionato contro il Verona. Al termine della gara, Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, ha parlato a Sky Sport non solo di Serie A ma anche dell'imminente sfida di Supercoppa contro il Milan.

"La Supercoppa non è solo un derby, è una finale. Può regalare un trofeo che può svoltare la stagione", ha detto senza giri di parole di il difensore. Ancora sui derby: "L'ambizione nostra è di vincerli entrambi. Non scelgo fra quale dei due perderli. L'anno scorso eravamo nella stessa posizione del Napoli, eravamo a +8 e poi abbiamo perso. Per questo non sarà facile, ma ci crediamo", il commento di Bastoni in chiave scudetto.

Sul campionato: "Sicuramente la vittoria col Napoli è stata importante, non abbiamo saputo rilanciarla con il Monza. La partita a Riyad sarà dura e non sarà facile. Vincerla ci darebbe per questo una grande spinta".

Sul futuro in chiave rinnovo: "Non sono cose che riguardano me, non ne devo parlare io. Manca ancora un anno e mezzo, facciamo bene quest'anno e poi vediamo cosa fare".