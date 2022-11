Inter-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la 14^ giornata di Serie A.

Inter-Bologna, le ultime

Dopo la sconfitta nel derby d'Italia contro la Juventus, l'Inter vorrà sicuramente riprendersi i tre punti. Per farlo sfrutterà l'effetto San Siro anche se dovrà fare a meno di parte del tifo con la Curva Nord punita dopo i recenti fatti nel turno precedente. Inzaghi potrebbe fare qualche cambio rispetto all'ultima sfida ed in particolare scegliere Correa in attacco al posto di uno tra Dzeko e Lautaro Martinez. Acerbi sembra favorito su De Vrij in difesa con Skriniar e Bastoni. Nel Bologna Orsolini, Arnautovic e Vignato dovrebbero comporre il tridente avanzato. Spazio all'ex Medel in mezzo al campo.