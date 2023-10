Inter-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo la vittoria di Champions contro il Benfica, i nerazzurri tornano di nuovo in campo a San Siro. Questo pomeriggio alle ore 15:00 andrà in scena Inter-Bologna, gara valida per l'ottava giornata della Serie A 2023/24. Sono 152 i precedenti in Serie A tra Inter e Bologna: i nerazzurri hanno vinto 74 gare, contro le 43 dei rossoblù, completano il bilancio i 35 pareggi. I nerazzurri sono imbattuti da 19 incontri contro i rossoblù nel girone d’andata di Serie A e nelle gare disputate in casa sono tre le vittorie consecutive. La squadra di Simone Inzaghi inoltre è la formazione che ha all’attivo più successi nel 2023 in campionato negli incontri casalinghi: 11 vittorie. Fischio d'inizio a San Siro alle ore 15.