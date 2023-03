Inter, brutte notizie per Skriniar: rischia di saltare la Juventus

Milan Skriniar rischia di saltare il grande match contro la Juventus in programma per domenica 19 marzo. Il calciatore ha fatto gli straordinari per esser presente alla sfida di ritorno di Champions League contro il Porto, entrando in campo nel corso della seconda frazione di gioco. Al termine della partita del Do Dragao, però, lo slovacco è tornato a sentire fastidi e per tale motivo potrebbe saltare il Derby d'Italia.