Inter, Çalhanoglu si fa male. Pronto ad estendere il contratto fino al 2027

C'è odore di novità in casa Inter. I nerazzurri intendono tornare il prima possibile sul tetto d'Italia e per farlo puntano sui migliori interpreti della rosa. Tra questi non può certamente mancare Hakan Çalhanoglu, il quale nel corso degli anni ha variato molto il suo stile di gioco, risultando particolarmente duttile in mezzo al campo. Il centrocampista sarebbe vicino a firmare un prolungamento di contratto fino al 2027, legandosi praticamente a vita ai colori nerazzurri. Il suo attuale contratto va in scadenza la prossima estate, a giugno 2024. Stasera nella partita di qualificazione agli Europei contro la Croazia, Calhanoglu è stato sostituito per infortunio al 38esimo. Il giocatore è uscito dolorante dal campo per un problema alla coscia: si toccava sul lato sinistro quando è stato spedito in campo al posto suo Yuksek. Inzaghi è in ansia.