Inter, Carlos Augusto: “Non mi aspettavo la convocazione del Brasile”

Carlos Augusto è stato convocato dal Commissario tecnico Ramon Menezes per rappresentare il Brasile nelle sfide contro Venezuela e Uruguay . Il laterale dell'Inter ha così commentato la chiamata: "È stata una sorpresa, non me l'aspettavo . Sono contento di essere convocato - ha raccontato ai microfoni di Dazn - Spero di fare bene lì e staccare anche un po' con la testa, perché poi quando torneremo qui dovremo fare bene".

"Siamo arrabbiati"

Oltre alle parole sulla convocazione in Nazionale, il laterale brasiliano non ha nascosto la delusione per il pareggio contro il Bologna: "Siamo arrabbiati perché siamo l'Inter, dobbiamo vincerle tutte. Non possiamo pareggiare così. Ora bisogna essere concentrati per le prossime partite". E poi ha aggiunto: "Sappiamo che l'Inter è una grande squadra. I miei compagni e lo staff mi aiutano ogni giorno. Spero di farmi trovare sempre pronto e sfruttare ogni chance".