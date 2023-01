Inter, Cauet: “Vittoria contro il Napoli rilancia i nerazzurri per lo scudetto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet, ex calciatore, fra le tante, di Paris Saint Germain ed Inter.

Commento sulla vittoria dell'Inter con il Napoli? "È un successo rilevante che lancia i nerazzurri. La prestazione dell'Inter è stata nettamente positiva, ha affrontato la gara con tanta volontà ed estrema determinazione. Si è trattato di un passo falso del Napoli, un passo falso, tuttavia, comprensibile, ci può stare. L'approccio non è stato dei migliori. Non sarà stato agevole affrontare le amichevoli di dicembre, anche perché non è emerso il Napoli di inizio stagione, ma la stessa squadra azzurra ad avere nelle proprie mani il proprio destino. Spalletti, tuttavia, può contare su tanti calciatori importanti. Ma l'atteggiamento dell'Inter è stato decisamente superiore e questo è stato determinante".