Inter, c’è una novità nel futuro di Calhanoglu

Aria di novità in casa Inter in merito al futuro di Hakan Calhanoglu . Il centrocampista è diventato sempre più un punto di riferimento per la squadra di Simone Inzaghi e per questo si parla di prolungamento di contratto.

Il calciatore è diventato, anche per via dell'infortunio di Brozovic, una pedina fondamentale della squadra, abile a muoversi in più zone del campo garantendo sempre uno standard di prestazione elevatissimo. Calhanoglu, che non disputerà il Mondiale, è tra i tre giocatori che il club interista vorrebbe blindare. Con lui anche Skriniar e Dzeko che, invece, si trovano in Qatar.