Inter ci prova con Lukaku ma perde col Villareal 2-4

Sconfitta per l'Inter che va ko col Villarreal nell'ultima amichevole estiva prima dell'inizio del campionato. Non sono buoni segnali quelli che arrivano dai test precampionato dell'Inter. A Pescara la squadra di Simone Inzaghi cade infatti per 4-2, palesando diverse difficoltà in fase difensiva. In vantaggio gli spagnoli con un gran sinistro al volo di Pedraza, poi pareggia Lukaku su assist di Gosens. A fine primo tempo il Villarreal sfrutta un errore di Asllani in uscita e passa con Coquelin. A inizio ripresa Pedraza firma la doppietta personale, poi riapre D'Ambrosio ma a 10' dalla fine Jackson chiude i conti. Per i nerazzurri è la seconda sconfitta in questa preseason.