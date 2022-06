Inter, conto alla rovescia iniziato per Lukaku: la data delle visite mediche

Il Lukaku-day partirà la mattina presto con un volo privato da Olbia - in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze - a Linate e poi via per le visite mediche da tenere tutto in giornata. E l'arrivo in ritiro? Simone Inzaghi vedrà i suoi calciatori, non tutti, a partire dal 6 luglio, ma chi ha partecipato alle ultime partite con le nazionali arriverà alla Pinetina dopo, intorno al 14. Anche qui potrebbe però esserci un piccolo anticipo per il belga. L'arrivo di Lukaku, che ha saltato per l'infortunio l'ultimo impegno col Belgio, è previsto verso il 10. Il centravanti ha tanta voglia di iniziare questa nuova avventura del riscatto.