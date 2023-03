Inter, Cottarelli: “Interspac? Azionariato popolare può portare 400 milioni”

Interspac , torna di moda l'ipotesi di azionariato popolare per supportare l' Inter . Ne ha parlato a Libero Carlo Cottarelli , senatore in quota PD ed economista, nonché tifoso del club nerazzurro.

"Interspac non è un progetto di scalata per prendere il controllo dell’Inter, ma un piano di azionariato popolare che permetta ai tifosi di portare un sostegno economico alla società, come nel Bayern Monaco", ha detto Cottarelli .

Il progetto, di cui si era parlato insistentemente mesi fa, sembrava aver raccolto forti adesioni ma poi non è andato in porto: "Senza una forte campagna pubblicitaria, abbiamo raccolto circa 80mila interisti che hanno indicato l’intenzione di investire 212 milioni di euro. Con una buona campagna pubblicitaria si potrebbe magari arrivare al doppio. Ma per una squadra come l’Inter si parla di cifre che sfiorano il miliardo e per questo stiamo cercando partner esterni". E sull'attualità: "A meno che il presidente Zhang non cambi idea sulla possibilità di una collaborazione tra l’attuale proprietà e l’azionariato popolare".