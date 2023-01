Inter, De Vrij: “Avrei voluto sfidare Milito, Adriano, Eto’o, Vieri. E quel derby…”

Protagonista del Matchday Programme dell' Inter in vista della gara odierna contro il Verona , Stefan de Vrij si è raccontato a 360° su diversi argomenti legati alla sua carriera di calciatore e, ovviamente, con diversi riferimenti all'esperienza nerazzurra.

Sugli idoli, l'olandese ha detto: "Non avevo un solo idolo da piccolo, però ricordo che nel mio paese abitavano giocatori del Feyenoord, la mia squadra del cuore. Molto spesso andavo lì a chiedere gli autografi, erano Dudek, che mi dava sempre i suoi cartellini autografati e Smolarek. Ho sempre avuto l'obiettivo e il sogno di diventare calciatore. Ci ho sempre creduto. Davanti a casa mia c'era un campetto da calcio ed ero sempre lì, mia madre mi chiamava per cena e io ci mettevo un sacco di tempo per rientrare".