Inter, De Vrij e il retroscena sul mercato: “In estate poteva andare via”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'agente di Stefan de Vrij - Federico Pastorello - ha fatto il punto sul proprio assistito, indirizzato verso un finale di carriera a forte marchio nerazzurro. Come spiegato dal procuratore infatti, il difensore centrale olandese con un passato tra Feyenoord e Lazio può restare a vita all'Inter dopo aver firmato il rinnovo di contratto fino al 2025. "Stefan è molto contento del rinnovo fatto "- ha spiegato Pastorello a Radio Sportiva. "L'0biettivo? È concentrato nel provare a vincere lo Scudetto che è quello che spera". Infine, l'agente del difensore olandese non nega che in estate il calciatore poteva anche lasciare l'Inter: "Abbiamo avuto interessamenti ma non li abbiamo mai approfonditi" - ha concluso Federico Pastorello, agente di Stefan De Vrij.