Inter, Dimarco: “Scudetto? Non è finita. Sogno finale di Champions”

Tra i protagonisti della stagione in casa Inter c'è sicuramente anche Federico Dimarco che nell'ultima gara contro il Bologna si è preso la scena realizzando una doppietta, la prima in Serie A e per giunta a poche ore dal suo compleanno. A La Gazzetta dello Sport, l'esterno mancino ha parlato anche di questo ma soprattutto del suo amore per la maglia nerazzurra e i suoi sogni.

DOPPIETTAE SCUDETTO - "Sì, è stata un'emozione. Ma il regalo è di tutta la squadra perché abbiamo vinto insieme. È giusto che la gente critichi per le 5 sconfitte in Serie A, che sono troppe, ma mancano tante partite. E, tralasciando il Napoli che ora sta benissimo, le altalene le hanno anche le altre: siamo tutte lì, non è solo e sempre l'Inter in crisi... La Juve una volta ha già rimontato 11 punti... E poi pensiamo all'anno scorso: eravamo a +8 e poi abbiamo visto come è finita. Può succedere di tutto, nel calcio non si sa mai. Non sarà facile, ma posso dire che daremo il 100% per arrivare più in alto possibile. La sconfitta col Milan, e mi è davvero difficile dirlo..., è stata meritata. Con la Juve no: l'avevamo in mano, non ci hanno certo dominato. Ma ci prendiamo le nostre responsabilità perché abbiamo perso per colpa nostra".