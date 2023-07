Inter, dopo Frattesi i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu

Giornata di grandi novità in casa nerazzurra con un arrivo e due rinnovi

Giornata intensa in casa Inter con l'annuncio dell'acquisto di Davide Frattesi e poi dei rinnovi di due calciatori. Questa la nota del club nerazzurro su Bastoni e Calhanoglu. FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Hakan Calhanoglu: il centrocampista classe 1994 sarà nerazzurro fino al 2027. FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Alessandro Bastoni: il difensore classe 1999 sarà nerazzurro fino al 2028.