Inter, Dumfries: “Ecco il gol in nerazzurro che mi ha fatto emozionare”

Parla l'esterno olandese nerazzurro in vista della gara contro l'Udinese.

In vista di Inter-Udinese di questa sera, Denzel Dumfries è stato protagonista del Match Programme a tinte nerazzurre. L'esterno ha parlato della sua carriera, dagli inizi ad oggi.

"Nella mia carriera ci sono diverse tappe importanti, la città in cui ho debuttato è Emmen in Olanda, li ho fatto la mia prima partita da professionista contro l’FC Emmen, una presenza importante perché è stata la prima. Milano è una bellissima città, ci sono tante cose da fare, è un posto dove si sta bene. Da piccolo la cosa che amavo di più era stare sui campetti da calcio e a giocare con i miei amici, è lì che è iniziato tutto, lì ho imparato tante cose e ho vissuto le prime gioie di questo sport".

Dai primi passi all'Inter, il racconto si fa ricco di emozioni per Dumfries: "Dove è cominciato il mio sogno? Tanti anni fa, la prima volta che ho toccato un pallone mi è stato subito chiaro che avrei voluto diventare un calciatore professionista. Ho avuto diversi calciatori di riferimento, uno è Vincent Kompany, un difensore molto forte, sempre concentrato, con una grande capacità di lettura del gioco. Se devo scegliere un goal che mi ha fatto emozionare dico il primo con l’Inter, quello contro la Roma. Ricordo il bel cross di Bastoni in area, io sono arrivato di corsa e ho colpito di testa per la rete del definitivo 3-0, è stato un momento bellissimo che ricordo sempre con piacere", ha concluso l'olandese.