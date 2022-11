Inter, Dzeko detta le condizioni sul rinnovo

Secondo calciomercato.com, infatti, l'attaccante ha le idee chiare e vuole proseguire la sua esperienza milanese ma ad una condizione. Infatti, oltre all'anno di contratto con scadenza fissata al 2024, sembra che Dzeko voglia garanzie anche economiche. Sarebbe questa la sua condizione: prolungamento ma senza alcun taglio sull'ingaggio. Una presa di posizione che l’entourage del calciatore bosniaco avrebbe messo in chiaro con la dirigenza. Le prossime settimane saranno importanti per capire se le parti troveranno un accordo. Dal punto di vista della società si cercherà di mediare per trovare una soluzione per quanto riguarda il futuro del quasi 37enne.