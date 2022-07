Inter, è subito Lautaro: doppietta al Lugano nel 4-1 nerazzurro

Due gol per tempo della squadra nerazzurra al Lugano

Prima amichevole dell'Inter che ha battuto il Lugano per 4-1. Nerazzurri che hanno subito sbloccato la partita con D'Ambrosio, poi Lautaro ha raddoppiato al 16'. Nella ripresa Simone inserisce subito Onana, Lazaro e Correa per Handanovic, Bellanova e Mkhitaryan, passando al 3-4-1-2 con Correa libero di agire alle spalle della Lu-La. L'Inter raddoppia con Correa e Lautaro che firma la doppietta. L'Inter si è mossa bene anche se è troppo presto per definire i nerazzurri sul piano tattico.